Retsept | Proovi valmistada Rachel Khoo sidrunikooki

Rootsi on tuntud oma maalähedase elulaadi ja põnevate metsasaaduste poolest. Rachel Khoo uurib sarja esimeses osas, milliseid hoidiseid neist teha annab. Tema käe all valmib ka oivaline sidruni-jogurtikook pidulikeks puhkudeks.

Ettevalmistus: 50 minutit

Valmistamine: 50-60 minutit

Kogus: kaheksale inimesele

KOOSTISOSAD:

Põhi

Õli koogivormide määrimiseks

240 g pehmet võid

250 g peeneteralist kristallsuhkrut

4 keskmise suurusega vahustatud muna

175 g täisrasvast maitsestamata jogurtit

Peeneteralist meresoola

1 sidruni riivitud koor

320 g nisujahu

1 spl küpsetuspulbrit

Sidrunikreem (u 450 g)

125 ml sidrunimahla ja riivitud koort (u 3-4 sidrunit)

200 g peeneteralist kristallsuhkrut

3 keskmise suurusega muna

Peeneteralist meresoola

1 tl maisitärklist

100 g võid

Toorjuustuvaap

300 g pehmet võid

250 g sõelutud tuhksuhkrut

500 g värsket toorjuustu

Kaunistuseks mahekasvatatud lillede õisi või rosmariinioksake

VALMISTAMINE:

Pange kõik sidrunikreemi koostisosad (peale või) kastrulisse ja kloppige keskmisel kuumusel, kuni suhkur on sulanud. Vispeldage seni, kuni pinnale kerkib paar mulli, aga ärge laske segul keema tõusta.

Tõstke kastrul tulelt ja vispeldage sisse pehme või.

Soovi korral hõõruge läbi sõela, aga riivitud sidrunikoor võib ka sisse jääda. Valage kreem steriliseeritud klaaspurki, sulgege kaanega ja jahutage. See kogus on suurem, kui retsepti jaoks vaja läheb, aga sidrunikreem säilib külmas mitu head päeva.

Kuumutage ahi 180 kraadini või (gaasipliidil 4. jaotis).

Määrige küpsetusvormid õliga ja vooderdage kummagi põhi küpsetuspaberiga.

Vahustage või suhkruga pehmeks ja kohevaks. Lisage pidevalt kloppides ükshaaval munad. Kloppige jogurt soolaga läbi, et lahustada võimalikud tükid, ja lisage siis koos riivitud sidrunikoorega munasegule.

Eraldi kausis segage jahu ja küpsetuspulber ja segage siis ettevaatlikult munasegusse.

Jaotage tainas vormide vahel ja küpsetage 30-35 minutit või kuni prooviks koogi sisse torgatud tikk puhtalt välja tuleb.

Libistage kuumad vormid viieks minutiks küpsetusrestile jahtuma, enne kui koogid välja kummutate. Laske kookidel täielikult jahtuda, enne kui need terava noaga lapiti neljaks kihiks poolitate.

Vahustage vaaba jaoks või, kuni see heledaks ja õhuliseks tõmbub, enne kui lisate suhkru ja toorjuustu.

Asetage üks koogipõhi serveerimisalusele. Määrige sellele ühtlane vaabakiht. Tõstke peale kaks supilusikatäit sidrunikreemi ja määrige samuti kuni servadeni laiali.

Lisage järgmine kiht ja korrake, kuni kogu kook on kokku laotud. Määrige ülemisele kihile vaabakiht ja katke vaabaga ka koogi küljed. Kaunistage pealt lilleõite või rosmariinioksakesega. Kook on maitsev ka otse ahjust võetuna või toatemperatuuril serveerituna. Et saada eriti kaunis tulemus, panen vaabaga kaetud koogi pooleks tunniks külma ning katan siis veel ühe vaabakihiga. Sügavkülmas säilib sidruni-jogurtikook 2-3 päeva, kui see on korralikult toidukilesse mässitud. Sidrunikreem säilib külmikus paar päeva.

Retsept pärineb Rachel Khoo raamatust "The Little Swedish Kitchen".

"Rachel Khoo. Minu Rootsi köök" on ETV2 eetris kahe nädala vältel E, T, N ja R kell 19.30.