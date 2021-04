Kuidas kõlab armastus? Vikerraadio otsib parimaid Eesti armastuslaule

"Kevad on sobiv aeg küsida: kuidas kõlab armastus? Kuidas on läbi aegade armastuse pannud kõlama just Eesti heliloojad, luuletajad ja esitajad? Millised neist on enim pälvinud kuulajate tähelepanu?" mõtiskles Vikerraadio peatoimetaja Janek Luts.

Kuulajad saavad hääle anda kümnele lemmiklaulule.

Hääletus kestab 19. aprillist kuni 29. aprillii õhtuni. Parimad armastuslaulud kõlavad 30. aprillil kell 15.15 Owe Peterselli saates.