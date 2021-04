Toomas Uibo: palju inimesi kirjutas ja palus, et jätkaksin laulmist

Saara Pius, Mait Malmsten ja Toomas Uibo on pannud pillid ühte kotti ning plaanivad augustikuus koos kontserte anda.

Toomas Uibo sõnul seob seltskonda muusika ja sõprus. "Kui kaugemalt alustada, siis Maiduga oleme episoodiliselt 80ndatel kohtunud, meie isad olid head sõbrad," meenutas Uibo. "Ja Saara, mäletan, et sina saatsid 2015. aastal kirja, et teed näosaates mind järgi."

End lapstähena eestlaste südamesse laulnud Toomas Uibo osales mullu TV3-e saates "Maskis laulja". Ta tõdes, et pärast seda on olnud pöörane aasta. "Poleks iialgi arvanud, et Saara ja Maiduga koos laulan, ei olnud mingisuguseid plaane, plaanid on tulnud ise. Plaanimata asjad ongi kõige toredamad," rääkis Uibo.

"Üks inimene postitas Facebooki sinu laulu, mida Joel Ostrati saates laulsid ja keegi oli kommenteerinud, et jumal, ma armastan täiskasvanud mehi," rääkis Pius. "See ongi Toomase fenomen, et ta on täiskasvanud mees. Tänapäeva noorte popkultuuris täitis ta tühimiku oma ilusa kõlaga häälega."

Uibo sõnas, et see aasta on mõnes mõttes proovikivi olnud. "Ma ei tee plaane, vaatame, kuidas ähevad asjad, teeme tasakesi. Ma ei kiirusta kuskile," nentis ta. "Surve on inimeste poolt lihtsalt nii suur olnud. Istume siis üldse nende inimeste pärast, kes mulle Facebooki kirjutasid, et palun jätka laulmist. Neid oli lihtsalt nii palju ja tekkis tunne, et mis teen siis, kuidas ma ütlen, et ma ei tee seda."

Näitleja Malmsten tõdes, et koroonaajal tegevusetult olemine on pisut keeruline. "Eelmisel aastal oli kõik korraks natuke põnev, aga nüüd, kui kõik kordub ja pikalt venima jääb, olen aru saanud, et juhul kui ma ei tee natuke päevas, siis ma ei tee pärast mitte midagi," rääkis Malmsten. "Kui üldse midagi ei tee, siis ei tee ka asju, mis oleks väga lihtsad ja kaob huvi igasuguste asjad vastu. Võin lihtsalt vedeleda ja vedeleda ja vedeleda."

"Loed raamatut, vaatad filme, käid jalutamas, sõidad rattaga, aga see kordub ja see valik ei ole väga lai, spekter jääb kitsaks," tõdes Malmsten. "Enesedistsipliiniga on mul raskusi, mul on vaja piitsa."

Saara ja abikaasa Märt Piusi perre sündis pea aasta tagasi teine laps, seega on aasta tema sõnul olnud tore ja tegemisterohke. "Mul on väga palju tegemist olnud, mul on olnud väga tore aasta. Koroona on midagi kuskil eemal. Meil on tähelepanu olnud lastel," tõdes Pius. "Tööd saab teha, mina midagi ikkagi teen. Väljaspool Tallinna teatrid teevad ikkagi proove. Nii et väga tore aasta on olnud."