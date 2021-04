Pärnu kalamehed on hädas kalu söövate kormoranidega

Hetkel käib meritindi seireuuring Pärnu jões tindi kudealal. Tinti on tänavu palju. Paari nädala eest saabusid kalurid merelt paaditäite tindiga, et kalasõbrad saaksid isu täis süüa, kuid lisaks inimestele on seal ka kormoranid, kes jahivad kala otse kudealal.

Loodusvaatleja Ülar Meriste on loodusvaatlusi teinud paarkümmend aastat, kuid see, et kallas lindudest lausa mustab, on tema sõnul harukordne. "Esimesed linnud jõudsid siia umbes 15 a tagasi ja on huvitav vaadata, et mis linnud täpsemalt," rääkis Meriste. "Aasta aastalt on linde juurde tekkinud, täna vaatame siin seda pilti ja umbes paar tuhat tuleb neid kokku." Meriste sõnul on praegu olukord juba ärevaks tegev ning tekib mure kalade pärast, kes lindudele söödaks langevad.

"Vaatluste põhjal, mida olen siis 20 aastat teinud, võiks öelda, et järgmine aasta on lindude ports veel suurem, kui kala jätkub. Kui kala enam ei jätku, siis lindude hulk ka tõenäoliselt langeb," ütles Meriste.

Tartu Ülikooli linnuökoloog Marko Mägi kinnitab, et kormoranide populatsioon on kiiresti tõusnud terves Eestis. "Paarkümmend aastat tagasi saime sadades neid lugeda," kommenteeris Mägi. "Miks ta kasvanud on, ei oska öelda, aga kindlasti oma roll on selles, et kormoran on väga kiiresti kohanev ja oskab kõike, mis meres on, enda kasuks pöörata."