Kalamaja muuseumi juhataja tegi kanast muumia

Kalamaja muuseumis juhatajana töötav Kristi Paatsi sattus ajalooõpetajaks Edumuse programmi kaudu. "Oli planeeritud, et teeme klassis selle protseduuri, et õpilased saavad klassis osaleda ja vaadata, kuid tuli distantsõpe. Siis tegin kodus ja õpetasin läbi ekraani," rääkis Paatsi "Ringvaates".

Paatsi tõdes, et on ise paras muumiafänn. "Põhikohaga töötan muuseumis ja olen muuseumipedagoog olnud pikalt, näiteks olen Niguliste kirikus muumiakambris muumiaga maganud," rääkis ta.

Tehnoloogia, kuidas muumiat teha jagas Paatsile teine ajalooõpetaja. "Muumia pole veel täiesti valmis. Kuna alustasime pärast vaheaega, siis on möödas 45 päeva, aga egiptlastel oli 70 päeva. Seega proovime 70 päeva ära, et oleks, nagu peab," selgitas ta.

Kõhtu on pistetud kanale ka skarabeus, nagu Egiptuses mumifitseerimisel õnne toomiseks kombeks oli. "Sarkofaagi teeme siis, kui on lootus, et lapsed saavad kooli. Siis nad saavad sarkofaagi ise meisterdada," kinnitas Paatsi.