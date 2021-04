Ilmus Eesti esimene puidust postmark

Postmargikunstniku Indrek Ilvese sõnul ei erine puidust postmargi kujundamine paberist margi kujundamisest. "Mis kujunduses jääb valge, seal puidul on puidupoorid näha. See on ainus vahe paberiga," selgitas Ilves "Ringvaates".

Kuigi kirju saadetakse postiga tänapäeval märksa vähem kui kunagi, on postmargil Ilvese sõnul siiski oluline väärtus. "Kuigi postmark on eelkõige postimaksevahend, siis tegelikult on sellel mitu olulist rolli veel," rääkis ta. "Tihti on kutsutud postmarki ka riigi visiitkaardiks, millel iga riik näitab endale kõige olulisemad asju, näiteks kuulsaid isikuid või sündmusi. Neid saab postmargil jäädvustada ja välja anda."

Eesti esimese puidust postmargi kujundanud Ilves käis Järvseljal kohal, et inspiratsiooni ammutada. Tema sõnul on Järvselja oluline paik ka maailma mastaabis. "Seal on metskond, mida on tõenäoliselt kõige rohkem maailmas uuritud, seal asuvad tõenäoliselt ka Eesti kõige kõrgemad puud erinevatest liikidest. Seal on kõige vanem kuninga mänd Eestis, mis viimase, 1999. aastal tehtud uuringu järgi on umbes 360 aastat vana."