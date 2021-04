Gucci moemajast rääkiv film tekitab Guccide perekonnas pahameelt

Gucci moemaja rajaja Guccio Gucci järeltulijates tekitab pahameelt peagi valmiv Ridley Scotti film "House of Gucci", mille naispeaosas mängib Lady Gaga. Eelkõige heidetakse ette seda, et film ei portreteeri perekonda kuigi täpselt.

Film jutustab loo Guccio pojapoja Maurizio Guccist (Adam Driver) ja tema eksnaisest Patrizia Reggianist (Lady Gaga), kes oma mehe tapmiseks palgamõrvari palkas, kirjutab The Guardian.

"Ma räägin kogu perekonna nimel. Nad varastavad kasumi teenimise nimel meie pere identiteedi. Meie perel on oma identiteet ja privaatsus. Me võime kõigest rääkida, aga on piir, mida ei tohi ületada," sõnas Patrizia Gucci, kes on Maurizio onu Aldo Gucci lapselaps.

Pahameelt tekitas Gucci järeltulijates ka näitlejate valik, sest näitlejad ei näe välja sellised nagu nende kehastatavad Guccid kunagi välja nägid.

"Mu vanaisa [Aldo Gucci] oli nagu Guccid ikka – kena mees, pikka kasvu, siniste silmadega ja väga elegantne. Filmis mängib teda Al Pacino, kes ei ole kuigi pikk. Ka filmi piltidelt võib näha, et ta on paks, lühike, põskhabemega ja üleüldse kole. See on häbiväärne, sest nad ei sarnane üksteisele absoluutselt," sõnas Patrizia.

Lisaks ei ole perekond rahul ka sellega, et Paolo Guccit kehastav Jared Leto on filmis sassis juustega ja lillas ülikonnas, mis näeb maitsetu välja.

"See on solvav," kommenteeris Patrizia, mida arvab Letost oma isa rollis.

Ta väitis, et on ka filmitegijatega ühendust võtnud, kuid seni pole talle keegi vastanud. Ka avalikult ei ole filmi meeskond veel etteheidete teemal sõna võtnud.

"House of Gucci" jõuab kinodesse selle aasta oktoobris ning see põhineb Sara Gay Fordeni raamatul.