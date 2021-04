Duo Ruut: proovis üritame lahendada probleemi, kuidas nelja käega ühte pilli mängida

Pärimusmuusikat viljeleval kollektiivil Duo Ruut on siiani läinud eesti muusikamaastikul hästi - Noortebänd 2018 võitmine, debüütalbumiga "Tuule sõnad" oldi nomineeritud tänavustel Eesti muusikaauhindadel ning pälviti ka Etnokulp 2020. "Oleme üritanud käia üks jalg teise ette ja vaadata, kui kaugele me selle ühe pilliga kahekesi jõuame," rääkis Ann-Lisett Rebane "Terevisioonis". "Need pole omaette eesmärgid olnud, aga oleme rõõmsad, et oleme sinna jõudnud," lisas Katariina Kivi.

Vahepeal on jõutud ka juba uut muusikat teha. Paar päeva tagasi ilmus uus singel "Noore kuu tervitus" ning 3. juunil tuleb välja ka uus lühialbum "Kulla kerguseks".

"Praegune aeg on kontsertide poolest üsna vaene, aga see on andnud meile võimaluse istuda prooviruumis ja luua uut muusikat," rääkis Rebane. "Ütleks, et enamus meie prooviaega läheb selle peale, et me mõtleme, mida me tahame teha, kuidas tahame, et asi kõlaks, ja üritame lahendada suurt probleemi - kuidas nelja käe ja ühe pilliga mängida."

"Me oleme päris palju tehnikaid kasutanud seal, aga igas proovis katsume midagi uut leida sinna," rääkis Kivi.