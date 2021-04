Pardiralli toimub tänavu taas ETV vahendusel

Pardiralli on Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu algatatud vannipartide võiduujumine, mille eesmärgiks on tõsta teadlikkust vähihaigete laste ja nende vanemate olukorrast ning kutsuda inimesi ja ettevõtteid neid toetama.

Kokku asub esikoha nimel heitlusse 15 247 parti.

Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liidu juht Kaili Semmi sõnul andis möödunud suvi, mil esmakordselt tutvustati traditsioonilise perepeo korraldamise asemel teleülekande formaati, kindlust, et inimesed elavad hoolimata muutunud Pardiralli vormist rasket võitlust pidavatele lastele ja nende peredele südamest kaasa.

"Endiselt püsib oht, et suured rahvakogunemised pole pandeemiast tulenevalt meie väikeste kangelaste tervist silmas pidades turvalised. Samas vajavad lapsed, kes peavad oma elu raskeimat võitlust, jätkuvalt meie kõigi tuge ja toetust. Vaimses mõttes isegi rohkem kui eales varem," ütles Semm. "16. aprillil tähistab Eesti Vähihaigete Laste Vanemate Liit oma 29. sünnipäeva. Uudis Pardiralli toimumisest on kingitus kõigile meie liidu liikmetele, see on kingitus lootusest ja koos olemisest isegi siis, kui see füüsiliselt pole võimalik," lisas Semm.

Internetilehel www.pardiralli.ee võimalik annetust tehes soetada endale, oma perele, sõpradele või ettevõtete töötajatele rallipartide numbreid. Pardiralli eesmärk on kindlustada kõikidele raske haigusega võitlevatele lastele hädavajalik ravi ja vajalikud tugiteenused: psühholoogiline tugi, eripedagoogika, füsioteraapia või muu laste või nende pere jaoks vajalik teenus.