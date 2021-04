"Simpsonite" uues osas on üks tegelasi ansambli The Smiths solist Morrissey

Episoodis "Panic On The Streets of Spirengfield" saab Lisa endale uue kujuteldava sõbra, keda kirjeldatakse kui 1980ndatel tegutsenud masenduses indie-lauljat, kirjutab NME.

Episoodi promomaterjalina avaldatud kaadrilt on näha, et kujuteldava sõbra näol on tegemist bändi The Smiths solisti Morrisseyga.

Morrissey asemel annab tema tegelaskujule aga hääle näitleja Benedict Cumberbatch.

32. hooaja kõnealune osa jõuab vaatajateni 18. aprillil.