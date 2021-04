Pildid: Tallinnas alustati mängufilmi "Jahihooaeg" võtetega

Sel nädalal said hoo sisse uue komöödia "Jahihooaeg" võtted. Tegu on Taanis vaatajarekordeid purustanud komöödia Eesti versiooniga.

"Jahihooaja" peategelasi kehastavad näitlejad Harriet Toompere, Mirtel Pohla ja Grete Kuld.

Eluga puntrasse jooksnud Eva, kelle rollis astub üles Harriet Toompere, on hiljuti lahutanud ja kardab nüüd kaotada nii oma poja kui ka sõbranna Marleeni (Mirtel Pohla) eksmehe (Hendrik Sal-Saller) uuele ja nooremale kallimale Isabelile (Grete Kuld). Et oma positsioonid tagasi võita, läheb Eva koos Marleeni ja Isabeliga matkale, mis viib naised kokku koomiliste äparduste ja tülidega, päris tõelise jahipidamisega ja eelkõige iseendaga, et keset jõulusaginat mõista, mis ikkagi elus kõige olulisem on.

Lisaks eelpool mainitud näitlejatele teevad filmis kaasa mitmed teised tuntud tegijad: Jan Uuspõld, Priit Loog, Harry Kõrvits, Indrek Taalmaa, Andrus Eelmäe, Kaire Vilgats, Koit Toome, Haide Männamäe, Kristo Toots, Jürgen Pärnsalu, Marko Mäesaar, Andrus Eelmäe jpt.

Filmi võtteperiood algas Tallinnas, liigub sealt edasi Laulasmaale. Naiste seiklus kulmineerub viimaks Pärnus ja Pärnumaal, kus ootavad tuttav mererand ja linnavaated.

"Jahihooaja" originaalstsenaariumi autorid on Claudia Boderke ja Lars Mering, eestikeelse adaptsiooni on loonud stsenarist Martin Algus ja filmi režissöör-operaator on Ergo Kuld. Filmi produtseerivad koostöös Kassikuld OÜ-ga Kristian Taska (Taska Film), Tanel Tatter ja Veiko Esken (Apollo Film Productions). Filmi helilooja on Koit Toome.

"Jahihooaeg" jõuab kinodesse selle aasta detsembris.