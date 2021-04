Nõukogude kultusfilmist "Saatuse iroonia ehk hüva leili" sünnib Hollywoodi uusversioon

Nõukogude aja kultusfilmist "Saatuse iroonia ehk hüva leili" sünnib Hollywoodi filmitegijate käe all uusversioon, kus peaosades astuvad üles Emma Roberts ja Thomas Mann.

"Saatuse iroonia ehk hüva leili" on romantiline komöödia mehest, kes saabub pärast aastavahetuse saunapidu õigesse korterisse, kuid seda vales linnas. "Saatuse irooniat" on sageli peetud satiiriliseks kommentaariks nõukogude elu reaalsusele – Brežnevi-aegsete uuselamurajoonide ühetaolisus mängib komöödias võtmeosa, kirjutab The Moscow Times.

Hollywoodi uusversioon kultusfilmist kannab pealkirja "About Fate" ja selle lavastab Vene režissöör Marius Vaisberg, kes on kodumaal tuntud oma paroodiafilmide poolest. Tema lavastajadebüüt, 2008. aasta film "Hitler Goes Kaput!" oli omal aastal kassahitt nii Venemaal kui ka Euroopas, kuigi sai kriitikutelt valdavalt negatiivset tagasisidet.

Naispeaosa, mida 1976. aasta originaalfilmis mängib Poola näitleja Barbara Brilska, võtab uusversioonis üle "American Horror Storyst" tuntud näitleja Emma Roberts, ning meespeaosa võtab Andrei Mjagkovilt üle Thomas Mann.

Filmi "About Fate" võtted algavad kava järgi Bostonis juunikuus.

"Saatuse iroonia ehk hüva leili", mille lavastaja ja üks stsenariste oli tunnustatud filmitegija Eldar Rjazanov, sai pärast väljatulekut 1976. aastal kohe kinohitt ja seda vaatavad igal vana-aasta õhtul miljonid inimesed Venemaal ja endistes Nõukogude liidu riikides.

See pole siiski esimene kord, kui filmist sünnib uusversioon. 2006. aastal tegi filmile järje vene-kasahhi režissöör Timur Bekmambetov, kes tähistas sellega 30. aasta möödumist originaalfilmi väljatulekust. Film keskendus originaalfilmi peategelaste lastele ja kuigi vaatajates ja kriitikutes tekitas film kahetisi tundeid, oli seegi kassahitt.