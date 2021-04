Curly Strings avaldas uue singli "Kannan kaasas kalleid"

Curly Strings avaldas uue loo "Kannan kaasas kalleid", mis on järjekorras teine singel mais ilmuvalt albumilt "Pidu meis eneses".

Bändi solisti Eeva Talsi sõnul räägib laul ühest kujuteldavast peost, kuhu on kutsutud kõik neile kallid inimesed.

"Igaühel meist on suguvõsas isemoodi värvikaid tegelasi ja hoolimata sellest, et me praegu kohtuda ei saa, kanname neid alati oma südames kaasas."

Talsi lisas, et nagu laulusõnade esimesest reast – "täna algab pidu minus eneses" – selgub, siis laul kutsubki vaikimisi üles inimesi olema positiivsed ning hoolimata füüsiliste pidude mittetoimumisest hoida meeleolu üleval, meenutades toredaid koosviibimisi minevikust ja lootes nende peatsele taastoimumisele tulevikus.

Curly Stringsi uue albumi esitlustuur "Pidu meis eneses" on plaanitud toimuma juunikuus.