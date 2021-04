17-aastane Daniel protestib Toompea meeleavaldajate vastu

Teist nädalat järjest kogunevad Toompeal erinevad seltskonnad, et avaldada meelt koroonapiirangute ja riigikogus menetletava nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse (NETS) muudatuste vastu. Mitmendat päeva istub selle rahvahulga vastas 17-aastane Daniel, käes plakat, millel kirjas "Mask on seksikas".

"Ma hoolin Eestist, ma hoolin Eesti inimestest ja ma tean, kui valus on see koroonaviirus, kui raskelt saab põdeda koroonaviirust ja kui ma näen neid inimesi, kes ei usu või kes ei taha uskuda, siis mul on kurb," rääkis Kõiv "Ringvaates", miks ta on otsustanud neli päeva järjest viis tundi protestijate vastu protestida.

Koroonaviiruse põdemise raskustest on Daniel teadlik seetõttu, et pidi ka ise viirusega võitlema. Haigeks jäid ka kõik ta pereliikmed ning eriti raskelt põdes viirust Danieli 14-aastane õde.

"Lihtsalt oligi nii, et koroonanõrkus oli nii suur, et ta kaotas teadvuse mingi hetk ja kukkus plärtsti vastu põrandat ja seal verelomp. Suhteliselt hirmus on seda meelde tuletada. Ta oli ikkagi mitu päeva haiglas," kõneles Kõiv.

Aeg-ajalt visatakse Danieli üle nalja, kuid noormeest see ei kõiguta.

"Eks see kõik segane ole ja kohati ei saagi aru, mis eesmärki nad siin täidavad. Silma on hakanud sellised keskealised inimesed, kes süüdisatvad oma probleemides kõiki teisi. Üks kord tuli siia naine, kes süüdistas selles moslemeid, teine kord tuli noormees, kes süüdistas geisid ja LGBT+ kogukonna esindajaid. Äkki oleks aeg natuke enda sisse vaadata ja muuta ennast, kui soovid muuta maailma," sõnas ta.

Tegelikult peaks Daniel, kes valiti eelmisel aastal ka Tallinna aasta õpilaseks, eakaaslastele sarnaselt kodus Zoomi-tunnis olema. Mõne kuu eest ta seda 11. klassis tegigi, ent koroonapandeemiast tingitud stressi tõttu otsustas Kõiv koolist pausi võtta.

"Mingi hetk kadus see eesmärk ära. Veebitunnid ikkagi ei ole see päris õige, mis annaks sulle ka praktilist kogemust ja õpet. Lõpuks läkski nii, et see stressirohke olukord pidi natuke mind taandama, et ma pidin pausi võtma," rääkis Kõiv, lisades, et sügisel plaanib ta siiski koolipinki naasta.