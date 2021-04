Kuninglik pere jagas seninägemata pilti Elizabethist ja Philipist nende lastelastelastega

Pildi tegi hertsoginna Catherine 2018. aastal, kirjutab BBC.

Fotol on lisaks kuninganna Elizabethile ja prints Philipile prints George, prints Louis, printsess Charlotte, Isla Phillips, Lena Tindall, Mia Tindall ja diivani taga seisab Savannah Phillips.

George, Louis ja Charlotte on Williami ja Kate'i lapsed. Mia ja Lena on printsess Anne'i tütre Zara Tindalli ja tema abikaasa Mike Tindalli lapsed. Isla ja Savannah on aga printsess Anne'i poja Peter Phillipsi ja tema abikaasa Autumni lapsed.

Kuna pildi tegemisest on möödas kolm aastat, on Elizabethi ja Philipi lastelastelaste nimekiri vahepeal veelgi täienenud. 2019. aastal, kui sündis Archie, said lapsevanemateks Harry ja Meghan, kes sel aastal ka tütre saavad. Selle aasta alguses sünnitas poja ka prints Andrew' tütar printsess Eugenie ning hiljuti sai pisipoeg Lucase näol täiendust ka Tindallite perekond.