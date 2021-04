Video: Tarmo Kruusimäe suitsetas riigikogu istungi ajal voodis e-sigaretti

Kruusimäe oli varem märku andnud, et soovib kliimaneutraalsuse teemal ka küsimuse küsida. Kui tema kord aga kätte jõudis, oli videopildis näha vaid voodis lebavat Kruusimäed, kes oma küsimust enam esitada ei soovinudki.

Kruusimäe sõnas "Ringvaates", et kui ta oleks teadnud, et on tema kord rääkida, oleks ta endal selja sirgu ajanud ja viisakas välja näinud.

"Riigikogus me õpime sekunditega kõike tegema. See on 12 sekundit – triiksärk selga, kaamera üles ja sul on juba teine taust," ütles ta.

Enda küsimuse esitamise kord jäi tal märkamata aga tehniliste viperuste tõttu, sest veidi enne seda, kui talle sõna anti, kadus ta arvutist heli. Kruusimäe proovis seejärel aru saada, milles probleem ja vaatas, kas näiteks Youtube'st oleks heli kuulda. Kogu selle aja arvas ta ka, et tema küsimuseni on veel aega, sest nägi oma arvutist, et ta on ootejärjekorras neljas.

Kruusimäe lisas ka, et kuna tööpäevad on viimasel ajal pikad olnud, siis tasub igal vabal võimalusel puhkeasendis olla.

Kodukontori mugavusi nautis teisipäevasel riigikogu istungil ka EKRE-sse kuuluv Henn Põlluaas, kes jälgis istungit, kass süles.