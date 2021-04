Sven Lõhmus "Rockefeller Streeti" edust: vaevalt kõik Eesti lood maailmas nii popiks muutuvad

Kuldne Plaat 2021 aasta autor internetis tiitliga pärjatud Sven Lõhmus rääkis, et kuigi ta "Rockefeller Streeti" peadpööritavast edust rahalist kasu ei lõika, on see siiski tema jaoks eriline sündmus.

Läbi TikToki rakenduse globaalselt oma elu elama hakanud "Rockefeller Street" Getter Jaani esituses on kogunud juba miljardeid kuulamisi. Kuidas see lugu aga nii suure fänkonna endale saanud, on miljoni dollari küsimus ka Lõhmusele endale. "Ta jõudis Ameerikas ja Aasias oma elu hakata elama. Jimmy Fallon, USA koomik võttis selle oma saatesse ja siis tekkis Orlando Disney pargil huvi," rääkis laulu autor Lõhmus Raadio 2 hommikuprogrammis.

"Sellel laulul on olemas väga suur fänniseltskond, kes seda tarbib ja tänu sellele see on läinud väga popiks ertiti noorte seas," rääkis ta. "Hetkel teda ikka mängukeskkondades ja misiganes mänguplatvormide all jagatakse. Getteri vastu tundis huvi ka Ameerika üks plaadifirma, kellega meil on hetkel asjad pooleli."

Kuna laulu on veidi moonutatud ja see versioon on laiali erinevatel platvormidel, on Lõhmuse sõnul autorirahade tagaajamine võimatu missioon. Samas tõdes ta, et see polegi antud olukorras temale kõige olulisem. "See on äge pretsedent ja selliseid asju juhtub mõne inimese elus vaid korra, minu elus samuti," rääkis ta. "Vaevalt, et kõik eesti lood nii popiks muutuvad üle maailma, mille järgi asiaadid ja ameeriklased tantsivad."

Ta tõi välja mõned eesti artistide lood, mis tema arvates siiski rahvusvahelist tähelepanu vääriksid, näiteks Daniel Levi värske lugu "Jasmine". "Minu arvates on see laul helge ja sellel on ameerikalik produktsioon, meenutab Justin Timberlake suurt hitti. See on suvise minekuga ja selline hea neuroosivaba laul," kommenteeris Lõhmus.

Teise loona tõi Lõhmus välja Jüri Pootsmanni tänavuse Eesti Laulu võistlusloo "Magus melanhoolia". "Mulle meeldib, et see on eestikeelne. See on poeetiline lugu, sellel on oma sõnum, mis ei ole lahja, ja samas on produktsioon huvitav ja isegi ootamatu. Need on asjad mis moodutavad hea kombo," rääkis ta. "Vokaalselt on lahendatud asi nii, et falsett tuleb refräänis kõrgelt ja domineerivalt, samas biit kaob ära ja väga suur massiivset produktsiooni all pole. See on pigem hõre, läbimõeldult tehtud ja see on hea."

Veel mainis ta ära ka eesti produtsendi Madison Marsi loo "New Vibe Who Dis". "Hästi mõnusa vaibiga ja hästi produtseeritud, võtab jala tiksuma," kommenteeris Lõhmus.

See, et noori uusi hitimeistreid aina juurde tuleb, tekitab Lõhmuse sõnul temas head meelt. "Mulle meeldib see lähenemine, et sa võtad asja tõsiselt ja sa ei tee seda nii, et teed enda lõbuks muusikat, vaid nad näevad sellega hirmsat moodi vaeva nagu minagi."