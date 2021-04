Veterinaar Aleksandr Semjonov: enne pensionit soovin sinivaala anesteseerida

"See on nali, mida ma tavaliselt viskan, et millal ma lähen pensionile – siis, kui ma teen sinivaalale anesteesia," rääkis Semjonov "Ringvaates", lisades, et on väiksematele vaaladele ja delfiinidele anesteesiat teinud küll.

Ka on ta mõelnud sellele, kuidas sinivaala anesteseerida.

"Ma joonistasin enda jaoks mõttes, et on kaks laeva ja nende vahel on metallvõrk ja siis tõstetaksegi ta üles. Aga jah see on suur unistus ja võib olla selleks ka jääb," ütles Semjonov.

Seni on ta anesteesiat teinud aga näiteks elevantidele, jõehobudele, kaelkirjakutele, ninasarvikutele ja tiigritele.

"Tiigriga ei ole küsimust, tiiger on sisuliselt suur kass, küll aga natuke ohtlikum," märkis Semjonov. "Kaelkirjakud, jõehobud, ninasarvikud, elevandid on sellised loomad, kus niisama ilma kogemuseta inimene anesteesiat talle ei tee. Nad vajavad ikkagi kogemust," lisas ta.