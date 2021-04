Riho Räim: kui üldse keegi võiks praegu tänaval protestida, siis on need meedikud

Aasta tagasi koroonat põdenud Saaremaa velotuuri pikaaegne korraldaj Riho Räim tõdes, et ei möödu päevagi, mil ta koroonaviirusele ei mõtleks, sest kuigi ta ise on koroonat juba põdenud, pole viirus veel kuhugi kadunud. Meedikud on Räime sõnul olukorraga aga väga kannatlikult toime tulnud.

"Neid teateid tuleb ju igapäevaselt. See viirus ei ole kuhugi kadunud ja vahel teeb meele kurvaks, kui sa vaatad, kui tühiste asjade pärast mõned inimesed protestivad. Võib olla neist on see kaugemalt mööda läinud ja neid ei ole see otseselt puudutanud. Minu meelest on Eesti meedikud ülimalt vaiksed ja rahulikud olnud. Kui üldse keegi võiks protestida tänavatel, siis ma arvan, et nemad," sõnas Räim "Ringvaates", lisades, et meedikute kurnatus on haigete arvu tõttu kindlasti suur.

Räim sõnas, et kuigi haigus kulges raskelt, on ta viirusest praeguseks täielikult taastunud ja isegi kopsupildil pole enam arme näha.

"Ma olen ise nalja visanud selle üle, et ülejäänud vead mis on, nende puhul tuleb lihtsalt passi vaadata," ütles ta ja lisas, et on selle aasta jooksul rahulikumaks muutunud. Kui varem oli Räim tihti kärsitu ja vihastas aeg-ajalt kergelt, siis nüüd mõistab ta, et vihastamine ja närvi minemine on vaid enda vaba aja raiskamine.

Koroonaviirusesse suhtub ta aga endiselt täie tõsidusega ja ootab, millal vaktsineerimise järjekord temani jõuab.

"Kindlasti ma ei ole ükskõikne. Ma lähen maskiga poodi ja igal juhul täidan reegleid," sõnas ta ja lisas, et selleks, et pandeemiast üle saada, on oluline, et inimesed ühiselt pingutaksid.