Pandeemia viis perekonna võlgadesse: poleks arvanud, et me kunagi Toidupanga järjekorda satume

Esialgu läks sushirestoranil väga hästi – kliente oli palju ja nad kõik jagasid kohale vaid kiidusõnu.

"Väga hästi läks tegelikult. Üllatavalt me saime esimese aastaga kõik välja ostetud. Me tahtsime seda, et oleks maksimaalselt tervislik ja kvaliteetne, et mitte nagu äri, vaid pere. Pakkusime klientidele ka suurtes kruusides tasuta teed või kohvi," kirjeldas Esingu "Ringvaates".

Kohvi said kaasa ka kodutud, kellel polnud kuskilt sooja saada, ning korra nädalas võisid nad restoranist võtta ka toidujääke. Umbes aasta tagasi nägi Erik-Eduard Prismas, kus nende restoran asus, esimest korda Toidupanga kogumiskasti, kuhu hakkas seejärel kord kuus toitu viima.

"Me üritasime panna midagi sellist, millest inimene tegelikult tunneks puudust siis, kui tal on raske tõsta motivatsiooni. Näiteks puuvilju või maiustusi – midagi mis teeb meele rõõmsamaks," rääkis Esingu.

Ta lisas, et toona tundus talle, et Toidupanga kogumiskasti pandud kahe inimese kogus on nii väike ja kellelegi sellest kuigi suurt abi ei olegi. Veidi hiljem oli Esingu koos perega aga ise Toidupanga ukse taga ja sai aru, et kahe inimeste toidukogus on suureks abiks.

"Me ei oleks kunagi arvanud et me satume ise sinna järjekorda," tõdes Esingu. "Mingi hetk me tundsime, et me ei kuulu sinna, et me ei vääri seda, et me oleme paremas seisus. Vaatamata kõikidele raskustele meil oli vähemalt oma elamine, aga too hetk me nägime, et seal järjekorras seisis ikka väga erinevaid inimesi," meenutas ta mõtteid, mis esimest korda toidupakki oodates tekkisid.

Toidupanka soovitas perel pöörduda nende lapse lasteaia juhataja, kes pere olukorra üle muret tundis. Ka lasteaia võlg kasvas aina suuremaks.

"Lasteaia juhataja oli ainuke inimene, kes sellest hoolis. Tema telefonikõned ei olnud sellised, et millal te võla välja maksate, vaid kuidas ma saan teid aidata," rääkis Esingu.

Kuna Erik-Eduard pidas restorani vaid naisega kahekesi ja kumbki palka ei saanud, polnud neil võimalik ka riigilt toetust saada. Rendi maksmine käis üle jõu, kuid lepingu lõpetamisest tuli kuus kuud ette teatada. Esimeseks augustiks, mil restoran päriselt ukse sulges, oli rendivõlg 5500 eurot, sellele lisandus ka viivis.

"Kõige mustem hetk oli siis, kui meie korteri üürivõlg tõusis nii suureks, et tegelikult meid taheti anda kohtusse ja korter panna sundmüüki. See oli väga hirmuäratav tegelikult. Igalt poolt, kust ma üritasin tööd saada, heal juhul sain üks-kaks päeva. Minul isiklikult ol mitu kuud sügav depressioon," tunnistas Esingu.

Ta abikaasa sai end aga ühel hetkel töötuna arvele võtta ja nende tütar võis lasteaias käimist jätkata. Samuti said nad restorani rendileandja Prismaga kokkuleppele, et ei pea võlgu oleva summa pealt viivist maksma.

Praegu on sushirestorani mööbel ja osa tarvikutest võla katteks müügis. Uue sushiköögi otsustasid Erik-Eduard ja tema kaasa aga koju rajada.

"Kui linna peal kuskil näeme sushifänne, siis nad väga väga soovivad, et me uuesti lahti teeks," ütles Esingu.

"Ma olen kindel, et me kõik leiame selle jõu endas, me leiame abi tuttavatelt, sõpradelt ja valitsuselt. Me saame uuesti jalule," lisas ta.