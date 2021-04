Tartu paranduskelder innustab vähem tarbima ja rohkem parandama

"Paranduskelder on avatud töökoda, mis on liikmelisuspõhine," selgitas paranduskeldri eestvedaja Jiri Krejci "Terevisioonis". "Natuke nagu raamatukogu, kus iga liige saab kolm korda nädalas käia, maksab sümboolse tasu, saab kasutada kõiki ruume ning ise mitte ainult parandada, aga ka meisterdada või putitada."

Krejci tõdes, et parandamise asemel minnakse tänapäeval rikkis või katkisele asjale esimese asjana poodi asendust otsima. Paranduskelder soovibki inimestele näidata, et parandamisega võiks asjadele pikema eluea anda. "Tänapäeval toodetakse asju nii, et nad ei kestaks, sest nii ei teeni raha ju, kui asjad kestavad," rääkis ta. "Võib ju öelda, et me võitleme tuuleveskitega ja ei ole mõtet seda teha, aga oma tegevusega tahame näidata, et asjad ei tohikski nii olla, asjad peaks olema parandatavad."

"Tänapäeval ongi mingi keerulise asja parandus kallis, sest see pole kujundatud nii, et see oleks parandatav. Siis ongi parandus 90 eurot, aga 120 euro eest ostaksid juba uue," selgitas Krejci. "Sellega siin tahamegi näidata, et asjad võiksid ollla natuke teistmoodi."