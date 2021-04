"Täna 30 aastat tagasi" | Lavale jõudis legendaarne lavastus "Armastus kolme apelsini vastu"

20. augustil möödub 30 aastat iseseisvuse taastamisest ja rohkem kui põlvkond on juba üles kasvanud päris Eesti riigis. Kuidas köiel kõndinud vabaduse kellamees kohale jõudis, meenutavad saates "Täna 30 aastat tagasi" need, kes 30 aastat tagasi sündmustekeeristes olid.

11. aprillil esietendus lavastus, mille järgi oskas varsti igaüks öelda: "Ööd on siin mustad."

"Mäletan kontrolletendust, hiljem kuulsin, et Ugala teatri lavamehed rääkisid omavahel, et mis tükk see on, neil pole tekstki peas," meenutas lavastaja ja näitleja Elmo Nüganen legendaarse lavastuse "Armastus kolme apelsini vastu" algusaegu. "Ugala administraator on hiljem öelnud, et ta vaatas seda ja mõtles, kuidas me seda müüma hakkame, et misasi see on."

"Mäletan, et pool tundi enne esietendust koputasin Piret Kalda garderoobiuksele ja ütlesin, et Piret, anna andeks, et kutsusin su Ugala teatrisse seda jura tegema, aga midagi pole teha, peame seda jura tegema."

Kuid juba teisel-kolmandal etendusel hakkas paistma, et publik võtab lavastuse hästi vastu. "Esimene vaatus oli täielik haudvaikus, siis tuli vaheaeg ja jäi niisugune mulje, et inimesed said vaheajal kokku ja rääkisid omavahel, sest nii kui teine vaatus algas, siis ei pidanud enam mitte midagi tegema, kõik juba naersid."

"Tagantjärgi mõtlen, et mis see muu oli, kui mingi vabaduse tunnetus," arutles Nüganen. "Me tõesti tundsime ennast väga-väga vabalt. Ja mitte ainult meie Ugala teatris, aga Eestis elavad inimesed, vähemalt suur osa. Interrindel ja nende pooldajatel oli muidugi teistsugune tunne, aga meie tundsime end vabalt ja see oli hea aeg."

