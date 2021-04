Uus ettevõte Bringpack aitab vähendada toidu koju tellimisest tulenevat prügi

Pandipakendi süsteem on Eestis toiminud pudelitega juba aastaid, kuid nüüd käib Balti jaama turul ka toidupakenditega. Toitu ostes tuleb maksta mõnikümmend senti rohkem ning hiljem saab pakendi automaati tagastada ja raha tagasi.

"Täna on asjaolude kokkulangemine, et asi soojalt vastu võetakse," rääkis Rask "Ringvaates". "Mõni aasta tagasi kehitasid inimesed rohkem õlgu, et kas prügiteema on oluline. Aga pandeemia näitab, et koju tellides antakse pakendid, mida peab ära viskama. On ilmselgeks saanud, et midagi tuleb ette võtta."

Raski sõnul on 2020. aasta jooksul koju tellimine kasvanud vähemalt 50 protsendi võrra. "Kui vaatan enda prügikasti, siis näen, et suur osa sellest on ühekordne prügipakend."

Kinnitust sellele, kui keeruline on tänapäeval pakendivabalt elada, sai Rask perega saates "Planeedipäästjad" osaledes. "Meil ebaõnnestus see. Tajusime iga nädal, kuidas ei suuda ülesannet täita, mille toimetajad ja saatejuhid andsid," tõdes Rask. "Pakend vaatas meile igalt poolt vastu. See oli minu jaoks ajend. Tahtsin luua lahenduse ja prügivaba elu."

Balti jaama turu viies söögikohas on uut pakendiringluse süsteemi katsetatud veidi üle nädala. Pikas perspektiivis loodab Rask, et ühekordne pakend kaob aja jooksul ringlusest. "Juulist jõustub see, et vahtplast keelatakse ära ja ei tohi toitu kaasa müüa vahtplastkarbist," rääkis ta. "Direktiivi järgi peaks aastaks 2026 kõik ühekordsed plastiknõud olema asendatud korduvkasutatavate lahendustega."

Rask tunneb, et praegu on olemas ka suur hulk inimesi, kes muudatusega valmis kaasa minema. "On kriitiline mass inimesi, kes ütlevad, et on nõus natuke rohkem maksma, aga vähemalt südametunnistus on puhas."