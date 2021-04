Mustkunstnik Meelis Kubo käib jääkülmas meres surfamas

Esimest korda leidis Kubo surfamise enda jaoks soojal maal reisil olles. "Lohesurfiga avastasin, et ka Eestis tekivad lained," meenutas ta "Ringvaates". "Eestis paraku on nii, et ilmataat määrab, kuidas on ja paljud käivadki aastaringselt sõitmas."

Kubo rääkis, et enne koroonaaega polnud mahti iga kord heade lainete ajal randa joosta, kui nüüd on rohkem aega selle jäise hobi nautimiseks. "Enamus surfareid on sellised, et kui on head lained, siis nad tulevad töölt ära."

Mõned surfarid ütlevad, et õiget surfi saabki teha ainult talvel. "Enamasti on meri hästi tormine ja väga tugev tuul on, rahe peksab silma," kirjeldas Kubo talviselt ekstreemseid olusid merel. Ta tunnistas, et on tegelikult ise paras külmavares, nii et see, et tema surfab, on vaid tõestus sellest, et turul on saadaval väga sooje kalipsosid.

Vaatamata külmahirmule läheb ta ka kõige külmemates oludes vette. "Selles on tõesti enesepiitsutamst sees, aga seal tekib tore eneseületamise mõnu. Kui selle ühe laine kätte saad, saad püsti ja sõit on, siis oled müüdud," rääkis ta.