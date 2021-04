Nika Marula: Polina Gagarina mind "The Voice'is" väga ei aidanud

Marula on kolm korda osalenud välismaistel talendikonkursitel, neist kõige suurem Venemaa versioon saatest "The Voice", ning ka kodumaises saates "Eesti otsib superstaari". "Ma olin nii väike tol ajal. Esimesest voorust sain läbi ja siis kukkusin välja," rääkis lauljatar saates "R2 Pulss" ja meenutas, et talle siiski öeldi, et ta on väga musikaalne.

Ta tõdes, et välismaistes talendisaadetes osalemine on olnud tema jaoks hea kogemus. "Tegelikult tavalises elus pole võimalust kohtuda selliste inimestega nagu kohtunikud ja teised lauljad," rääkis Marula. "Iga konkurss oli omaette erinev, aga samas väga õpetlik. Eesti Laulul polnud peaaegu üldse närvi. Natuke ikka, aga olin õige vibe'ga tänu sellele, et käisin läbi kõik need konkursid läbi ja närveerisin ära oma närveerimised."

Vene "The Voice" saates oli tal lähedane kokkupuude sealse superstaari Polina Gagarinaga, kes ta enda tiimi valis ning Marulale mentoriks oli. Marula tõdes, et Gagarina siiski väga palju abiks polnud. "Ta väga palju ei aidanud, pigem tema sound producer, kes oli kõrval, aitas ja õpetas asju, pani dueti kokku. Polina ainult valis teises voorus mulle mingi imeliku laulu, mida ma kunagi ei oleks tahtnud laulda. See oli loomulik, et see ei tulnud mul välja, sest see pole üldse minu vibe'ga."

"Oled ninapidi koos temaga küll, aga ta ei aita sind, ta on lihtsalt ilus ja ütleb, et tere, mul on nii hea meel, et sa oled minu tiimis," lisas Marula.

Kõige väärtuslikumaks peab Marula sõpru ja muusikaalaseid kontakte, mida konkursitel sai. "Sain sõpru, kellega siiamaani suhtlen. See on tavaliselt hästi hea boonus, sest kunagi, kui lähed teise riiki, siis kohtud nendega uuesti ja on tore neid teada," rääkis ta.

"Kontaktibaas on hästi oluline," tõdes Marula. "Need kontaktid toovad edaspidi tööd juurde, sa ei tea, millal sul neid vaja läheb, kas homme, ülehomme või järgmine aasta. Tasub käia alati. Kui on võimalus minna, siis minna, vahet pole, kui suur artist ise oled."