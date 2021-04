Elu24 portaali peatoimetajaks saab Katrin Lust

"Olla alati kohal ja märgata seda, mida teised ehk ei märka, selles olen ma siiani olnud üsna hea ja mis peamine – teha parimat meelelahutuslikku sisu," rääkis Lust Elu24-le, mida ta uue ameti juures oluliseks peab ja lisas, et on liigutatud, et peatoimetaja kohta just talle pakuti.

Senine Elu24 peatoimetaja Marko Püüa jätkab portaali tegevtoimetajana.

Lusti ajakirjanikukarjäär algas 17-aastaselt Eesti Ekspressile kaastöid tehes, hiljem töötas ta aga Õhtulehes ja Daily Mirroris ning leidis seejärel tee televisiooni, kus on teinud mitmeid saateid. "Kuuuurijaga" plaanib Lust jätkata ja loodab, et kaks töökohta täiendavad üksteist.