Ouu avaldas suvise kõlaga albumi “Saint Frotée”

"Saint Frotee" juured ulatuvad aastasse 2017, kui tuli taas aeg asuda uutele muusikalistele eksirännakutele. Plaadi esimene singel "Worn Out Look" aastal 2018 näitas ette tugeva suuna tulevasele materjalil. Esile tulid süntesaatorite mõju ning popnostalgilisemad toonid, mis ajapikku moodustasid ühtse muusikalise terviku. Oluliseks paigaks kujunes Ruhnu saar, kus toimus viljakas bändilaager, millest sündis nii uut muusikat kui Rahvusringhäälingus linastunud dokumentaalfilm.

Uue plaadi kõla on eriliselt inspireeritud 1970. ja 1980. aastatest ning eriti just toonase Lääne popmuusika kodumaistest tõlgendustest, mis kohati mõjuvad tänapäeval sümpaatsemalt kui toonased originaallähenemised. Sellest ajastust mõjutatuna kujunes bändil Ouu lõpuks välja tugev kontseptuaalne ja muusikaline terviknägemus, millele viitab ka uue plaadi nimi.

"Meie jaoks räägib "Saint Frotee" ihalusest muretu ja päikeselise riviera elustiili vastu, milleni püüeldakse kodukandist saadud käepäraste vahenditega," kommenteeris kitarrist Tiit Liblik.

"Seekordne plaadikujundus on tugevalt inspireeritud nelja kümnendi tagusest kuurortite meeleolust ning yacht-rokilikust nostalgiapopi hoovusest," lisab teine ansambli liige ning kujunduse autor Jaan Sinka.

Ansamblisse kuuluvad Jaan Sinka, Tiit Liblik, Hyrr Innokent Vainola ja Rihard Niinberg. Bänd on tegev olnud aastast 2013, kui osaleti Noortebändi konkursil ja pälviti publiku lemmiku tiitel. Sellele on järgnenud kaks albumit, hulganisti singleid ning esinemisi festivalidel nagu Tallinn Music Weekil, Positivus, Intsikurmu ja Mägedel Hääl. Kui esimesel plaadil kõlasid tugevad folkmuusika mõjud, siis tänaseks on bänd kruiisinud läbi pop-rokiliku alternatiivmuusika, jõudes uue plaadiga psühhedeelse popi pärusmaadele.