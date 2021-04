Tõnis Mägi annab oma lugudele vene keeles uue hingamise

Mägi rääkis "Vikerhommikus", et idee venekeelsete lauludega album teha tekkis tal koroonaajal kodus pabereid korrastades. Seda tehes sattusid talle kätte loo "Püha Elmo tuled" venekeelsed sõnad.

"Mul jäi pilk peale sellele loole ja siis ma mõtlesin, et aga miks ma ei võiks veel teha mõnele oma loole venekeelset teksti? Seda enam, et möödunud aastal oli 40 aastat olümpiamängudest ja ma andsin, ma arvan, kaheksa või üheksa intervjuud erinevatesse kohtadesse ja kõik nad ütlesid, et minu lauldud muusika, mis sai siis kunagi 40 aastat tagasi lauldud, et neid siiamaani raadiotes igal pool mängitakse," kõneles Mägi.

Ta märkis, et venekeelsete lugude tegemise puhul köidab teda nii vene keele ilus kõla kui ka mõte sellest, et kunagi võiks veel ka Venemaal kontserte anda.

"Mitte, et ma teeksin nii-öelda comeback'i, aga mul oleks huvitav, kui ma saaksin klaveriga üksi või siis paari kolleegiga käia mõndades kohtades, näiteks Peterburis ja proovida laulda neid laule," sõnas Mägi.

Praeguseks on muusik sisse laulnud juba viis lugu, millest neli on tema enda lood, üks aga ansambli Voskresenie lugu.

"Need lood saavad mingisuguse teistsuguse elamise, teistsuguse mõttestatuse ja mulle meeldib see väga," ütles Mägi. "Kuidagi stilistiliselt ma hakkasin ka äkki vaatama, et mul on selline romansilik, šansoonilik kõla paljudel lugudel," lisas ta.

Mägi tõdes ka, et ei ole albumi valmimiseks tähtaega paika pannud, kuid üritab plaadi valmis saada piisavalt kiiresti, et asi venima ei jääks.