Cool D: Eesti hiphop-muusikute seast kerkivad esile üksikud nimed

Räppar Cool D tõdes, et hiphop-muusikat toodetakse Eestis päris palju, ent siiski on mõned nimed, mis tema jaoks teiste seast rohkem esile kerkivad.

Eelkõige kiitis Cool D Beebilõusta. "Tema puhul on see, et ta jääb iseendaks kõikides oma lugudes ja temas on see enda joon või stiil täiesti olemas. Võib olla ta seepärast torkabki teistest silma, mida saab öelda mõne üksiku Eesti hiphoppari kohta veel," rääkis Cool D R2 hommikuprogrammis.

Mainimist vääris ka Okym. "Võib olla Okymit on veidi alahinnatud või vähe kajastatud. Minu arust on ta väga huvitava omanäolise glow'ga räppar," sõnas Cool D ja lisas, et ta on Okymi muusikat alati valmis kuulama.

Alates sellest teisipäevast mängib Raadio 2 uus veebiraadio terve ööpäev Eesti räpimuusikat. Cool D pani sel puhul kokku ka nimekirja lugudest, mis tema arvates räpiraadios kõlama peaks:

1. "Palmisaar" A-Rühm

2. "Popmuusik" A-Rühm

3. "Eestlased" Cool D

4. "Legendaarne" Toe Tag

5. "Viskit" Öökülm

6. "Errorist" Okym