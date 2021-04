Loodushäälte asjatundja: linde on kasulikum ära tunda laulu kui väljanägemise järgi

Aasta lind 2021 on kuldnokk ja ornitoloogiaühing kutsub kõiki üles kuldnoka laulu salvestama . Loodushäälte asjatundja Veljo Runnel rääkis, et palju kasulikum oskus on linde ära tunda nende laulu või häälitsuste kui väljanägemise järgi, sest sageli on nad nii kõrgel, et nende sulestiku detaile pole näha.

"Kuldnokal on selle poolest, et teisi linde järgi teeb, põnev laulja. Erinevate kohtade linnud teevad ka ilmselt erinevaid asju järgi häälega. Kui me hakkame neid salvestusi saama, siis paistab, mis sealt kokku tuleb," rääkis Runnel.

Kuldnokk võib tegelikult terve elu laule või häälitsusi juurde õppida. Enam-vähem võib arvata, et kui on väga palju hakki seal laulus kuulda, siis ju taas ikkagi linnapargi lähedal on üles kasvanud või vähemasti veedab oma aega seal.

Praegu otsivad isased võimalikke pesakohti ja hakkavad laulma ja annavad emastele märku, et siin on võimalik pesitsuskoht . Praegu ongi see hetk, kui nad on just jõudnud pesitsuspaikadesse ja laulavad ja ootavad emaseid.

Üldiselt on ka näha, kus kuldnokk laulab, selgitas ta. "Tuleb lihtsalt hääle järgi minna, eriti aprilli alguses neid lauljaid eriti palju ei ole ja on kuulda, et keegi teeb häält, siis minna lihtsalt lähemale.

Kui linnuhääle salvestuse saatja pole liigis kindel, siis saab salvestuse neile saata sellegipoolest. "Tuleb salvestus ära teha, panna koht ja aeg juurde ja saata meile ja me juba ise määrame ära – kui ta on kuldnokk, väga hea. Kui ei ole – võib-olla on hoopis veel mõni ägedam liik."

Palju kasulikum oskus on linde laulu või häälitsuste järgi ära tunda kui väljanägemise järgi. "Sageli sa ei näe neid. Puud on nii kõrged ja kui ta seal kuskil ladvas istub, siis sa lihtsalt ei näe neid detaile, mis ta sulestikus on. Aga kui häält kuuled, siis praktiliselt kohe saad liigi ära määrata."

Kui kuldnokk teeks ainult haki või kräunumishäält, siis ta võib inimese ära petta küll. "Aga enamasti ta teeb sinna ümber ka muid hääli ja teisi imitatsioone."

Kuldnokk on Runneli sõnul üsna kohanemisvõimeline lind. "Ta on ikkagi inimestega nii ära harjunud. Mul endalgi maja juures hoovis pesakast on autode juures, kus inimesed liiguvad ja sa võid olla seal pesakastist 3 meetri kaugusel, ta laulab ikkagi edasi," kirjeldas Runnel.

"Pigem nad vaatavad, kus pesaõõnsusi üldse on ja kus nad toitu otsivad. Nad on sellised, kes vudivad mööda maad ringi ja vaatavad sealt maapinnalt erinevaid putukaid ja ussikesi."

Linnulaulu põhiaeg on päikesetõusu ümbritsev aeg – enne või pärast seda. "Osad on muidugi hilisemad, aga kuldnokk eriti praegu võib laulda ka keset päeva ja tegelikult õhtune aeg vahest ongi parem. Õhtul on teine linnulaulu tippaeg. Aprillikuus kell 6–7 õhtul on täitsa hea linnulaulu püüdmiseks."

Ornitoloogiaühing ootab helivaatlusi enne 31. maid 2021.