Inga hitist "Milline päev": ma ei saa siiamaani aru, mis selle fenomen on

Muusik Inga rääkis, et laulu puhul ei tea kunagi lõpuni välja, mis võib see fenomen olla ning tunnistas, et ka enda suurima hiti "Milline päev" fenomen on talle endale siiamaani arusaamatuks jäänud.

Inga üks esimene suurimad muusikaprojekte oli trio La La Ladies, kus olid ka Kethi Uibomägi ja Diana Varik. "See on üks etapp, millele olen väga tänulik, sest bändi algusaegadel olin täiesti teine inimene," rääkis Inga Raadio 2 saates "Röster". "Kui praegu räägin raadios vabalt, siis see on suuresti tänu sellele projektile. Tollal ei saanud minust mitte midagi välja, olin hall hiir ja vaikselt noogutasin ja rääkisin ainult vajalikku. Diana ja Kethi pidid palju tegelema minuga, et saada infot minust välja, kuni ühel hetkel käis klõps ära ja nüüd mulle väga meeldib rääkida."

Esimest korda võttis bändi eestvedaja Tanja Mihhailova-Saar Ingaga ühendust ja kutsus teda ühele Lala Ladies'i esinemisele asendama juba siis, kui lauljatar alles keskkooli viimases klassis õppis. "Mäletan, et tegin bioloogia kodutööd ja võõras number helistas kella kaheksa paiku. Mõtlesin, et kes nii hilja helistab, aga minu suureks üllatuseks oligi see Tanja, kes kutsus esinema," meenutas Inga.

Aasta hiljem liitus Inga bändiga ja oli ametlikult osa koosseisust. "Siis tuli kohe Eesti Laul otsa ja asjad hakkasid kohe veerema, väga palju esinemisi oli," meenutas ta. "Minu jaoks oli see uus asi, et igal nädalavahetusel on mitu esinemist."

"See projekt õpetas mulle head tööeetikat ja suhtumist töösse nii, et teedki seda rõõmuga ja pead valmis olema ja mingeid asju ohverdama, aga see oli lahe minu jaoks," rääkis Inga ja lisas, et toredaks tegi kogemuse see, et ta ei pidanud seda üksi läbi tegema, vaid tema kõrval olid Kethi ja Diana, keda ta hellitavalt hüäänideks kutsus. "Nad on minust vanemad, enesekindlamad ja teadjamad naised, mul oli turvaline nendega sinna nii-öelda ookeanisse hüpata."

"Kolm aastat tegime seda ja selle aja jooksul minust sirgus täiesti teine inimene. Oleme palju reisinud ja paljudes kohtades esinenud - Liibanon, New York, Sydney, Dubai... Need on sellised kogemused ja elamused, mida ei saa unustada."

Bändi laialiminek tuli Inga sõnul loomulikult ja õigel ajal. "See on asjade loomulik protsess, sest tahtsin niikuinii teha sooloprojekti ja olin samal ajal Otsakoolis ka. Kuidagi läksid asjad sinnamaale, kus olin just lasknud esimese singli välja ja ootamatult sattusin Eesti Laulule," rääkis ta. "Paljud on arvanud, et läksime selle pärast laiali. Ei läinud, me lihtsalt otsustasime, et on aeg ja on hea minna heas kohas laiali."

"See lihtsalt kuidagi klappis mul ajaliselt ja asjad hakkasid jooksma, tuli "Milline päev" ja töö jätkus, aga üksinda. See oli selline aeg, kus olin valmis üksi jätkama," tõdes ta ja lisas, et asjad juhtuvad, sest nad peavad juhtuma.

"Milline päev" oli lugu, mis tänu Eesti Laulule Inga soolokarjäärile hoo sisse andis ning ka pärast võistlust inimeste südametesse jäi. "See tõesti läks inimestele korda ja hinge ning jäi meelde. Aga mitte kunagi ei tea sa ette, mis see fenomen on. Ma ei saa isegi siiamaani aru," tõdes ta. "Siiamaani inimesed tulevad seda ütlema ja jään mõtlema, et see tõesti on populaarne lugu, aga ise võtad enda vaatevinklist seda. Samas on ikka hea meel ja esitan seda rõõmuga."