ETV lauluvõistlus "Tähtede lava" lükkub aasta võrra edasi

"Peame laste laulukonkursside traditsiooni oluliseks ja jätkame seda siis, kui keerulised ajad on möödas," kommenteeris ETV peatoimetaja Marje Tõemäe.

Järgmisel kevadel on oodata uusi kohalikke eelvoore ja maakondlike lauluvõistluste võitjad siirduvad sügisel edasi televooru.

""Tähtede lava" edasi lükkamine oli kaalutud otsus arvestades tänast olukorda Eestis tervikuna," selgitas ETV elamussaadete toimetuse juht Karmel Killandi.

"Riigis on praegu ürituste keeld ja uusi reegleid me veel ei tea. Lauluvõistluse korraldamine ja osalejaterohke telesaate tootmine viiruse leviku tingimustes ei ole mõeldav ega mõistlik. Samadel põhjustel on edasi lükatud teisigi konkursse ja isegi laulupidu. Hetkel ei tea me isegi, kuidas toimuvad laste tulevikku oluliselt mõjutavad lõpueksamid," lisas Killandi.

Lauluõpetajad ja lapsevanemad on teinud juba ERR-ile pöördumise, milles väljendavad võistluse edasi lükkamise üle pahameelt ja soovivad konkursi toimumist.

"Diplomeeritud muusikaõpetajana mõistan õpetajate pingutusi ja soove, ent sajakonna lapse koos kaaskonnaga kokku toomine telesaateks ei kaalu täna üles tervisest tulenevaid riske," rääkis Karmel Killandi. Järgmine "Tähtede lava" toimub tema sõnul 2022. aastal, kui selleks on taas turvaline võimalus.

""Tähtede lava" üks eesmärkidest on pakkuda osalejatele erilist eduelamust, teistsugust esinemiskogemust - kohtumist kuulsate žüriiliikmete ja saateansambli muusikutega ning sellega kaasnevat mälestust kogu eluks, mida ühekaupa või väikestes koosseisudes salvestamine ei anna. Panustame sellele, et viiruse taandudes saame lauluvõistluse teha taas täies ilus," ütles Killandi.