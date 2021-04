"Vaga vee" näitleja Anna Sergejeva: Eestis on kõik režissöörid nagu inglid

Anna kehastab seriaalis prantsuse keele õpeta­jat, kes on suhtes kohaliku kooli­direktoriga. "Selles perekonnas on ema ja tütar venekeelsed, isa ja poeg eestikeelsed. Tekib palju probleeme alates küber­kiusamisest ja lõpetades kriminaalsete seikadega. Casting oli väga hea, minu tütar sarjas (Elina Masing) näeb välja nagu mina ja Veikko Tääri tegelaskuju poeg (Miika Pihlak) on jällegi tema moodi," rääkis Anna ajakirjale Anne ja Stiil.

"Võtteplatsil valitses väga meeldiv profes­sionaalne õhkkond. Üldse, Eestis on kõik režissöörid nagu inglid, kordagi ei kohanud ülbet käitumist," lisas Sergejeva.

Näitleja sõnul oli sarjas ka keerulisi stseene, mis olid emotsionaalsed, näiteks seriaali lõpuhetk. "Mu partner Rain Simmul mängis nii hästi, teda vaadates kuidagi rahunesin maha. Õudselt meeldis koos temaga töötada," meenutas näitleja.