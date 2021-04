Vahur Kersna: pidasin "Reklaamiklubi" saadet esialgu kitšiks

Vahur Kersna töötab uue autorisaate kallal, kus käsitleb ETV "Reklaamiklubi" saatejuhi Mati Eliste tööd ja elu. Kersna tõdes, et kuigi "Reklaamiklubi" vaatajanumbrid olid kõrged, mõtles ta ise saadet vaadates, et see on kitš.

Nii Mati Elistest rääkiv saade kui ka mitmed teised Kersna saated sobravad minevikus, jutustades lugusid asjadest, mis on kunagi juba olnud.

"Ajalugu on pime kelder ja kui sa sinna satud, siis sinna sind ka unustatakse. Tänasel päeval ajalugu ei huvita kedagi. Meie päriselu ballisaalides toimub selline tants ja tagaajamine, selline möll, informatsiooni tuleb igalt poolt nii palju – seda on vaja töödelda, elu on vaja elada," rääkis Kersna "Vikerhommikus", lisades, et samas on ajalugu väga õpetlik ja aitab mõista, miks maailm on selline, nagu ta on ja kuidas teatud mustrid töötavad.

"See on ka põhjus, miks ma võib olla tõesti ei tee normaalset pärisajakirjandust. Selleks on nooremad, kes jooksevad ringi ja täristavad mõõkasid. Minul saatuse poolt on tõesti võib olla selline võimalus antud natuke rohkem mingite teemadega tegeleda ja süveneda," sõnas Kersna, märkides, et on selle võimaluse eest väga tänulik.

Saateid julgeb Kersna teha vaid inimestest, kellega ta ise on tutvunud ja kelle aurat ta on tundnud. Näiteks tõdes Kersna, et ta oleks võinud teha saate ka Jaan Krossist või Georg Otsast, ent ei julgenud selliseid ampse ette võtta, sest nii Kross kui ka Ots olid tema jaoks võõrad.

"Need kõik on inimesed, kellega ma olen reaalselt kokku puutunud ja kelle puhul ma tunnen, et nende elus on midagi sellist, millest meil on õppida ja jälle kaasa elada," rääkis Kersna, mille põhjal oma saadete peakangelasi valib.

Mati Elistega kohtus Kersna vaid ühel korral ja seda siis, kui tegi temaga Sulev Nõmmiku saate jaoks intervjuu.

"Meie ainus kohtumine oli esimene ja viimane. Minul oli ka see ekraanimulje läbi kõigi nende aastate, kui ta juhtis "Reklaamiklubi". Ta oli selline soliidne ja väljapeetud ja väga viisakas ja tagasihoidlik. Korralik Eesti mees," sõnas Kersna, lisades, et intervjueeris Elistet kaks päeva enne seda, kui mees läks haiglasse põlveoperatsioonile, sai sealt koroona ja välja enam ei tulnud.

"Mulle tundub, et see oli jälle mulle märk. See saade ei olegi võib olla Mati Elistest, kes 17 aastat juhtis "Reklaamiklubi", aga see on nähtusest – mitte ainult "Reklaamiklubist" kui saatest, aga sellest, mis seal ümber toimus," kirjeldas Kersna, märkides, et aeg, mil "Reklaamiklubi" tehti, oli Eesti Televisiooni kuldaeg.

"Me võime sellest "Reklaamiklubist" rääkida ja mõelda mida iganes ja ütlen ausalt, omal ajal mina suhtusin ka sellesse, et no mida, see on ju suur kitš! Nad valetavad vaatajatele näkku iga nädal, sest neid asju, mida nad seal reklaamivad ja millest räägivad…. mine poodi ja vaata kas sa leiad kuskilt," rääkis Kersna.

"Ühelt poolt on nagu vastutustundetu inimestega niimoodi käituda, aga teiselt poolt kui ERF (Eesti Reklaamfilm) lõpetas, siis nad andsid Eesti Raadio fonoteegile üle 500 salvestust ansamblite laulduega. Kui nemad ei oleks seda teinud, siis kes oleks seda teinud? Need laulud oleksidki jäänud salvestamata," tõdes Kersna.

Ta lisas, et "Reklaamiklubist" on küll palju pilte, kuid videomaterjal selle kohta puudub. Kui kellegi peaks aga "Reklaamklubist" ka liikuvat pilti alles olema, tasub sellest kindlasti teada anda.