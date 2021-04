EKA tudengid valmistavad jäätmetest uusi materjale

EKA tudengid on leidnud erinevaid jäätmeid, millest toota midagi uut. "Näiteks arendas üks tudeng porgandijäätmetest välja bioplastiku, millest valmistas kõrvarõngaid ja söödavat toodet ning ka loomadele sobivat toitu," rääkis EKA aksessuaaridisaini külalisõppejõud Riina Õun "Terevisioonis".

Moedisaini tudeng Anette Konksi oli teinud aga jaki suitsukonidest. "See on selline jakk, et sees on suitsukonid," rääkis Konksi. "Jakk sisaldab 2000 suitsukoni, mis on nelja inimese kuu aja suitsetamise jääk."

Idee suitsukonidest jakk teha tekkis Konksil siis, kui uuris rohkem merevee puhtuse teemasid. "Kuna suitsukoni muutub vees mikroplastikuks, siis hakkasin uurima, mida sellest teha saaksin ja nii see idee sündis," rääkis Konksi.

Biomaterjalid on vaikselt ka seniseid keskkonnale kahjulikke materjali asendama asumas. "Juba praegu on jõudnud laiemasse tootmisesse paljud biomaterjalid," rääkis Õun. "Näiteks Ameerika firma, mis tegeleb mütseelikasvatusega, sõlmis lepingu Ikeaga, nii et varsti on mööbel pakendatud penoplasti asemel mütseeli ehk seeneniidistiku sisse, mis laguneb kasvõi tagaaias ja muuseas väetab ka mulda." Õuna sõnul kogub biodisain populaarsust aina enam ning on lootust liikuda positiivsema ja ringmajanduse poole pürgivama tuleviku suunas.

Ka Konksi tõdes, et noored disainerid võtavad jätkusuutlikkuse teemat tõsiselt. "Tundub, et see on oluline teema ja kunstitudengid kindlasti mõtlevad sellele. Kui sa midagi toodad, siis pead niikuinii mõtlema, mis sellest pärast saab ja ma arvan, et see läheb aina populaarsemaks ka," rääkis ta.