Neeme Raua intervjuuraamat sõltuvusest ei jõudnud erimeelsuste tõttu trükki

Kirjastuse Pilgrim juht Tiina Ristimets ütles, et neil oli Kaja Heinsaluga algusest peale jutt, et raamatu autor on Heinsalu ning Raud koostaja-toimetaja, paraku raamatu kirjutamise käigus tööpanused muutusid. "Kuna mõlemad tegid oma tööd samaväärselt, soovis Neeme Raud olla Kaja Heinsalu kõrval kaasautoriks," rääkis Ristimets Eesti Ekspressile.

"Intervjuude tegija ei ole koostaja, vaid autor," selgitas Raud, lisades, et tema idee oli ka raamatu pealkiri, üldkontseptsioon, kujundusidee, Kaupo Kikkase kaasamine fotode tegemiseks ja sissejuhatav essee. "Ja siis lohutusauhinnana pandi minu nimi kaanele, sest raamatut on vaja ju müüa. Ma ei nõustunud sellega," ütleb Raud, rõhutades, et mingeid rahalisi proteste tal pole, küsimus on põhimõtteline.

Kaja Heinsalu ei olnud nõus Ekspressile vastama, miks ta ei taha Neeme Rauda pidada kaasautoriks. "Neeme Raua kui olulise koostaja nimi on esikaanel ja minu soov oleks, et see ka nii jääb."



Tiina Ristimets möönis, et kirjastus on nõus, kui raamatul on kaks kaasautorit, kuid see oleneb siiski Kaja Heinsalu ja Neeme Raua omavahelisest kokkuleppele saamisest.