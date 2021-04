Prints Philip maetakse vaid 30 pereliikme juuresolekul

Rahvuslik leinaperiood Suurbritannias lõpeb matusepäeval, kirjutab BBC.

Prints Philipi matused peetakse Windsori lossi Püha Jüri kabelis. Kohaliku aja järgi kell 15 peetakse ka üleriigiline vaikuseminut.

Matusele on lubatud vaid 30 inimest. Nende hulgas on Edinburghi hertsogi lapsed, lapselapsed ja teised lähimad pereliikmed. Briti peaminister Boris Johnson teatas, et tema matustel ei osale, kuna soovib, et osaleda saaks võimalikud palju pereliikmeid. Avalikkusel palutakse matusepaika mitte tulla.

Rahvas tõi möödunud päevadel Windsori lossi juurde palju lilli, kuid valitsus palus seda mitte teha ning annetada raha pigem heategevuseks.

Prints Philipi matuse korraldamisel on Buckinghami palee teatel lähtutult võimalikult palju hertsogi enda soovidest ning lisapiiranguid seab loomulikult leviv koroonaviiruse pandeemia.

Kuningliku perekonnaga osaleb matusel ka prints Harry, kes lendab kohale oma praegusest elupaigast Californiast. Tema abikaasa Meghan jääb Ameerikasse, kuna palee teatel ei lubanud lapseootel hertsoginna arst tal reisi ette võtta.