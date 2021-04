Kaja Kallas: on gruppe, kes soovivad näidata, et oleme lõhestunud

Kaja Kallasele ei meeldi rõhutamine, et tegemist on naispeaministriga, kuigi ta tunnistas saates "Hommik Anuga", et välismeedial on huvi tema vastu suur ja intervjuusoove tuleb sageli. Hoolimata ka soovitustest muuta oma välimust veidi maskuliinsemaks, Kallas seda teha ei plaani. "Mina olen mina. Ma olen kogu aeg olnud selline ja ma ei muutu selle ametikoha pärast. Ma arvan, et meestel ja naistel on lihtsalt erinevad tugevused ja erinev elukogemus. Selleks, et ühiskonnas oleks tasakaalustatud otsused, peavad mõlemad pooled olema esindatud," selgitas ta.

Võrreldes oma välimust mõne aasta taguse ajaga, leidis peaminister, et tema riietumisstiil pole siiski ametivahetuse tõttu kuidagi muutunud. "Kortse on juurde tulnud," naeris ta.

Peaministriks keerulisel ajal

Kallas tunnistas, et tema tõus peaministriks on tulnud erakordselt keerulisel ajal. "Tõepoolest, on meil ju tervisekriis, majanduskriis, ühiskondlikud pinged on väga kõrged," loetles ta.

Peaminister tunnustas tervishoiutöötajaid, kes praeguse koormusega toime peale tulema. "See on suur töö ja seda teevad ka valdavalt naised," sõnas ta.

Meenutades 2019. aasta kevadet, mil Reformierakond küll võitis valimised, kuid Kaja Kallasest peaministrit siiski ei saanud, tunnistas Kallas, et oli frustreeritud lubaduste murdmisest. "Ma ei ole väga selline solvuja tüüp," kinnitas ta siiski.

Peaministri hinnangul sobib talle tunduvalt enam tulevikku vaatav mõtteviis, probleemide lahendamine ja positiivselt asjadele lähenemine kui opositsioonis kritiseerimine. "See on opositsiooni töö. Sa pead kogu aeg valitsust kritiseerima, otsima neid kohti, mis ei ole võib-olla õigesti ja neile tähelepanu juhtima."

Vaadates senist sündmuste kulgu, ennustab Kallas küllaltki raskeid aastaid. "Riigieelarves on suur auk, millele tuleb leida kärpekohti ja teha valusaid otsuseid. See õitseng tuleb ikkagi paraku hiljem," usub ta, et käesoleva ametiaja jooksul tema kriisieelsele olukorrale sarnast riiki juhtida ei saa.

Lõhestunud ühiskond

"Ma ei ütleks, et me oleme lõhestunud. On gruppe, kes soovivad näidata, et oleme lõhestunud," rääkis Kallas. "Ma arvan, et üks asi, mille eest me kõik seisame, on ju see, et eesti kultuur, rahvas ja keel areneks. Selles osas meil pole ju mingeid vaidlusi. See, et Eesti on äge paik, selles osas me oleme kõik ühel meelel."

Peaminister tunnistas siiski, et on teemasid, milles ollakse vägagi erineval arvamusel. "Nüüd ongi küsimus selles, kas me suudame neid rahumeelselt arutada ja leida mingeid lahendusi või me lepimegi kokku, et nendes teemades meil ongi erinevad arvamused ja nii jääbki," selgitas ta.