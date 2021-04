Mitmel pool Eestis saab teha nutiorienteerumist

Selleks, et inimesed piirangute ajal rohkem looduses viibiksid, on Eestimaa eri paikades maha märgitud orienteerumisrajad, kus lisaks kaardile ning kompassile tuleb kasuks nutiseadme kasutamise oskus.

Võru linna lähedal Kubijal on tähistatud metsarajad, kus igaüks saab jalutades või joostes proovile panna oma oskused looduses orienteeruda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kõik orienteerumispäevakute korraldajad, mitte ainult Võrumaal, vaid kogu Eestis on korraldamas selliseid püsiradu. Minu selja taga võib näha ühte postkasti, millel on orienteerumispunkti tähis peal, sealt võib igaüks võtta kümne päeva jooksul ühe orienteerumiskaardi, seal on erinevad raja variandid - pikk, keskmine, lühike. On ka kõigi punktidega kaart ja igaüks saab omal käel käia talle sobival ajal maastikul orienteerumas," kirjeldas orienteerumisklubi Võru juht Sixten Sild.

Kui tähistatud punkt metsas on leitud, tuleb see nutiseadmega registreerida.

"Kui omavalitused ja riik on investeerinud, siis tegelikult võiks inimestel olla motivatsiooni seda rohkem kasutada. Teiseks võiksid nad oma kasutuskorda ka fikseerida tänapäevaste nutiseadmetega. Meie jaoks on oluline, et inimene on tulnud välja, on iseenda jaoks selle tervisevitamiini leidnud ja kui meie pärast näeme, et ta on sellel või teisel päeval käinud, siis see on väga oluline informatsioon," rääkis Võrumaa Spordiliidu tegevjuht Merike Õun.

"Kaardiga joosta on ikka palju huvitavam. Otsin punkte ja avastangi selliseid metsatukki, kuhu niisama kõndides ei satuks," rääkis orienteeruja Anita.