Laupäeva õhtul näeb tele-ekraanil ajaloolost draamat "Voolusõda"

"Voolusõda" jutustab kolme geeniuse, Thomas Edisoni (Benedict Cumberbatch), Nikola Tesla (Nicholas Hoult) ja George Westinghouse'i (Michael Shannon) intellektuaalsest mõõduvõtust, mis nõudis tohutut vaimujõudu.

Elektrienergia tootmise võimaluste pärast algas karm võistlus, mis lõppes alles 2007. aastal.

Ameerika on suurte avastuste koidikul. Leiutajate intrigeeriv vastasseis kõrgile ja enesekindlale Thomas Edisonile on jõudnud viimse piirini. Edison häbimärgistab halastamatult Teslat ja Westinghouse'i. Ta laseb ajalehtedes avaldada kompromiteerivaid artikleid nende eraelu kohta, ei põrka tagasi alusetutest süüdistustest ega isegi sabotaažist.

Need mehed on nagu jonnakad lapsed, kes kaklevad ja loobivad üksteist mänguasjadega, kuigi üks on suurtööstur ja teine väljapaistev insener. Nad vaidlevad selle üle, kelle elektrivool on parem. Neile pole tähtsad põhimõtted, vaid miljardilised sissetulekud ja võim. Neil kõigil tuleb ohverdada kõige kallim ja loobuda harjunud asjadest. Kes ei suuda vastu pidada, on mängust väljas.

