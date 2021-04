Hobiornitoloog Peep Veedla: Eesti on oma rahvuslinnuga eeskujuks kogu Euroopale

Tänavu andis hobiornitoloog välja värske raamatu, milles uurib erinevate riikide rahvuslinde. "See teema on mind eluaeg huvitanud," rääkis ta. Mehe sõnul andis uurimustöö talle palju uut infot ja lükkas ümber väärarusaamu, mis isegi entsüklopeediates kirjas. Näiteks teadis ta pikka aega, et Hollandi rahvuslind on luitsnokk-iibis, kuid nüüd selgus, et tegelikult valiti Hollandis rahvuslind esmakordselt alles 2015. aastal ja selleks on hoopis mustsaba-vigle.

"Eesti on üks suuri eeskujusid kogu Euroopale. Niimoodi oma rahvuslindu austada ja teda nähtavaks teha - seda on vähestel maades," tõdes Veedla.

Rahvuslinde valitakse sageli selle põhjal, milline lind vajab rohkem kaitset ja tähelepanu ning sel viisil on nii mõnigi kurvas seisus olnud linnuliik suudetud ära päästa. Nii näiteks oli laululuik kunagi Soomes väljasuremise äärel, kuid nüüd on olukord hoopis teine.

"Hommik Anuga" on ETV eetris pühapäeva hommikul kell 10.00.