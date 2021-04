Retseptid: proovi "Meie hõimlaste" roogi teha

Eestis elavad ungarlased saavad kord aastas kokku, et selgitada omavahel välja parim guljaši valmistaja. Lisaks õpiti saates tundma udmurdi köögi saladusi ja võõrustamise kombeid.

Perepetš

Tainas

2 muna

maitse järgi soola

2,5 dl vett

2,5 dl rukkijahu

2,5 dl nisujahu

Täidis

500 g keedetud sealiha lasta läbi hakkliha masina, hakkida 300 g kapsast ja 100 g rohelist sibulat. Lisada 6-10 muna ja maitse järgi soola. Liha-, kapsa-, sibula- ja munamassile valage peale 2 dl lihaleent ja segage mass läbi.

Perepetši tainast vormige lameda põhjaga "anumad" ning lisage täidis. Küpsetage perepetše praeahjus 15-20 minutit. Küpsed perepetšid määrida ahjust välja võtmise järel pealt sulavõiga.

Vörösboros marha-bográcsgulyás

Loomaliha bográcsgulyás punase veiniga 6-8 inimesele

2 kg loomaliha (koot või pehme välisfilee)

150 g ungari suitsupekki (või 100 g searasva)

2-3 sibulat

2-3 loorberilehte

1 kuhjaga supilusikatäis paprikapulbrit

1-2 rohelist paprikat

1-2 porgandit ja peterselli juurt, tükeldatud

1-2 tomatit

1 kg kartulit, kuubikuteks lõigatud

2-3 dl kuiva punast veini

maitse järgi soola

soovi korral 1 väike tšillipaprika

1 u 5-liitrine bogrács ehk pada, lahtisel tulel keetmiseks, või üks suur pott.

Lõika liha 3x3 cm kuubikuteks. Haki sibulad, lõika pekk väikesteks kuubikuteks. Prae tasasel tulel pekist rasv välja, korja kõrned välja ja lisa patta hakitud sibul. Prae sibul tasasel tulel pehmeks, siis lisa liha ja prae veidi aega, kuni kõik tükid on valged ja mõned veidi isegi kergelt pruunistunud. Tõsta pott tulelt, lisa paprikapulber ja sega läbi.

Tõsta pott tulele tagasi, lisa tükeldatud tomat ja paprika, prae veidi, siis kalla peale niipalju vett, et see liha kergelt kataks, maitsesta soola ja pipraga, lisa loorberilehed ja hauta liha aeg-ajalt segades, potti keerutades, poolpehmeks. Siis lisa tükeldatud köögiviljad (v.a kartul) ja keeda, kuni kõik on peaaegu pehme, siis lisa kartul ja maitse. Vajadusel maitsesta soola ja pipraga. Kui kartul on pehme, siis tõsta pott tulelt ja lisa vein ja sega läbi.

Serveeri supp krõbeda koorikuga nisuleivaga, soovi korral maitsesta oma supp terava paprikaga (tšilliga).