Galerii: ETV ekraanile jõuab Attenborough' "Täiuslik planeet"

Planeet Maa on täiuslik. See tiirleb õigel kaugusel päikesest, telg on õige nurga all kaldu ja õige suurusega kuu hoiab seda paigal. Viieosalises sarjas vaadeldakse, kuidas meie elav planeet toimib ja kuidas loodusjõud – ilmastik, hoovused, päikeseenergia ja vulkaanid – kujundavad ning toetavad maakera tohutut elurikkust.

Kaunite looduskaadritega sari koosneb viiest osast, millest igaüks keskendub ühele Maa elu mõjutavale aspektile – sarjas räägitakse vulkaanidest, ookeanidest, ilmast, päikesevalgusest ja laastavaks saanud inimtegevusest.

Sarja tegemine võttis aega neli aastat ja selle aja jooksul filmiti 31 riigis üles 3000 tunni jagu materjali.

"Täiuslik planeet" alustab laupäeval kell 17.35, kordust saab vaadata pühapäeva hommikul kell 7.30.