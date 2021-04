Briti monarhia huviline: prints Philip oli üks peamisi monarhia uuendamise eestkõnelejaid

Reedel suri 99-aastaselt Briti kuninganna Elizabeth II abikaasa prints Philip, kellest rääkis "Ringvaate" otsestuudios lähemalt Briti monarhia huviline Kai-Ines Nelson. Viimane märkis, et prints Philip võttis monarhi toetamist kui oma elutööd ning oli see, kes pidas oluliseks nii palee- kui ka kuningliku perekonna elu kaasajastamist.

Nelson märkis, et tegemist oli kindlasti suure riigimehega.

"Kui viimasel ajal on olnud väga palju juttu sellest, kuidas Briti kuningakoja nooremad liikmed ei suutnud kohaneda ja see kõik oli raske ja pidid oma kohta otsima ja leidma, siis tegelikult on selles osas prints Philip käilakuju," märkis ta.

"Tema oli see, kes väga sinivereliste juurtega – olles nii Kreeka kui ka Taani prints – ja veel siniverelisem kui kuninganna Elizabeth ise, pidi loobuma nii troonipärilusest kui ka oma mereväekarjäärist."

Nelson märkis, et tema elutöö oli toetada monarhi ja olla esindusülesannetes ja leida oma koht. "Täpselt samamoodi armastatud naise kõrval nagu kunagi prints Albert pidi tulema ja end tõestama igal sammul."

Nelson märkis, et prints Philipi algatusel muutus näiteks see, kuidas palees käis teenijate ja kuningapere toitlustamine. "Kui prints Philip saabus paleesse, oli kaks eraldi kööki. Tema arvas, et see on täielik raiskamine ja viis need köögid kokku."

Ta lisas, et samuti tegi ta palju tehnoloogilisi muudatusi nii palee- kui ka kuningliku perekonna elus. "Tema oli see, kes arvas, et tuleb moderniseerida. Monarhia kaasajastamise küsimusi on tema tugevalt ise pioneerinud."

Nelson usub, et spartaliku olemuse sai Philip lapsepõlvest, kui ta õppis Šotimaal internaatkoolis poiste õppeasutuses ning ka sõjaväes olles. "See otse ja omadega oli talle omane, aga ka icebreaking-olukordades ja välisvisiitidel, kus ta mõnikord tahtis soojalt avada õhkkonda ja võib-olla mitte kõige õnnestunumalt."

Ta tõdes, et see tekitas vastakaid reaktsioone, kuid üldiselt peeti teda positiivseks. "Ta tõesti oli, kes ta oli. Ta oli väga kriitilise lähenemisega."

Nelson märkis, et prints Philipi ärasaatmisele avaldab mõistagi väga suurt mõju koroonapandeemia. "Ilmselgelt ei tule suuri, pompöösseid riiklikke matuseid, kuna perekond on ka ise avaldanud soovi, et see oleks pigem privaatne. Isegi lilli ja auavaldusi ei soovita, et toodaks paleede ustele või aia taha," kirjeldas ta.

"Seal on pigem turvamehed, kes soovitavad austuse avaldajatel korraks seisatada ja siis edasi astuda, et ei tekiks rahvahulkasid. Samamoodi on avaldatud e-raamat, kuhu saab järelehüüdeid kirjutada igaüks, kes seda soovib."