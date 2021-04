"Bridgertoni" näitlejate nimekiri sai täiendust

Sarja teine hooaeg põhineb Julia Quinni raamatusarja teisel raamatul, mis keskendub Anthony Bridgertonile, kirjutab Town & Country.

Anthony tähelepanu köidab Kate, keda kehastab Simone Ashley ning kellega on seotud ka mitmed teised uued tegelased. Chandran toob ekraanil ellu Kate'i noorema õe Edwina, kes on noore ja naiivsena sihikindlalt tõelist armastust otsimas.

Conn mängib sarjas Kate'i ja Edwina ema leedi Mary Sharmat, kes abiellus nooruspõlves oskustöölisega ja seetõttu suure skandaali tekitas. Nüüd naaseb Mary oma kahe tütrega Londonisse, kus talle kunagisi eksimusi pidevalt meelde tuletatakse.

Lynchi ja Youngi tegelaskuju kohta on vähem infot jagatud. Lynch kehastab sarjas Theo Sharpe'i, töökat meest, kes võitleb kõigi õiguste eest. Youngi tegelaskuju on aga Jack, kellel head sidemed ühiskonnas kõrgel positsioonil olevate peredega.

Teise hooaja võtetega alustatakse Ühendkuningriigis sel kevadel.

Dear Readers, it seems we have a few new faces in the Ton. Do try your best to welcome them generously. I know I certainly will... ✍️ https://t.co/JsqLx8RDta