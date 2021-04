Noëp avaldas Eesti folklugude remikside lühialbumi

Lood sündisid 2020. aasta märtsikuus ning uuelt lühialbumilt võib leida nii Trad.Attack!'i, Curly Stringsi, Mari Kalkuni, Maarja Nuudi kui ka Duo Ruudu lugusid.

"Eelmisel aastal pöörduti minu poole kontserdi kontseptsiooniga "Noep Goes Folk", mille idee seisnes selles, et ma teeksin enda lugusid folgi võtmes. Ma pakkusin omalt poolt, et pool kontserdi kavast võiks olla hoopis folgi lood Noepi võtmes. Selles vaimus hakkasingi esimese koroona laine alguses neid folgi remikse leiutama. Kontsert jäi küll ära, aga lood sai tehtud," avalikustas muusik albumi sünniloo.

Noepil on plaanis see aasta avaldada rohkelt muusikat ning sealhulgas ka oma esimene sooloalbum. Esimest singlit võib uuelt albumilt oodata juba maikuus.