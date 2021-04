Tommy Cash andis välja uue albumi "Moneysutra"

"See album on koostööst, erinevate persoonide vahelisest energiast, kirest ja lahti laskmisest, võimatu võimalikuks tegemisest. See album on minust nautimas oma elu ja viibimas hetkes," ütles Cash ise. "Need laulud on loodud teie liikuma panemiseks. Tänan elu võimaluse eest teha seda crazy ass muusikat."

Uue lühialbumi esimene singel "Zuccenberg" koostöös artistidega Diplo ja $uicide Boy$ küündis vaieldamatu kiirusega ülemaailmselt voogedastusplatvormi Itunes hip-hopi edetabelite tippu. Lühialbumile on kaasatud suur hulk Cashi sõpru, sealhulgas TeamSHESHi asutaja Bones, Houstoni legendaarne räppar Riff Raff ja armastatud vene muusik Eldzhey, kellega ühes sündinud lugu "Nalik" paneb albumile graatsilise punkti.

Aasta on muusiku jaoks alanud hoogsalt. Märtsi alguses lansseeris artist koostöö Adidasega, kellega ühes valmis tossude seeria ning maailma pikimad jalanõud. Sellele järgnes koostöö prantsuse luksusbrändiga Maison Margiela, kellega andis muusik välja ühise fännitoodete kollektsiooni. Ühiselt Margielaga anti välja ka lugu "Mute", mis sisaldas endas kolm ja pool minutit vaikust ning jõudis mitmel pool maailmas edetabelite tippu.

Alates oma 2014. aastal ilmunud esimesest albumist "Euroz Dollaz Yeniz" tegutseb Tommy Cash edukalt rahvusvaheliselt nii moetööstuses kui ka kunsti- ja muusikamaailmas. Muuhulgas saadab teda edukas koostöö tunnustatud moeloojaga Rick Owens, kellega ühes toimus 2019. aastal KUMUs näitus "Süütud ja Neetud".

Cash on kogunud ka Euroopa ajakirjanduse kriitilist tunnustust, sealhulgas figureerinud Prantsuse stiilipiibli Antidote ning King Kong Garcon'i kaanelugudel ja jõudnud ajakirja Dazed kurikuulsas nimekirjas Dazed 100 kaheksandale kohale. Ta on töötanud armastatud muusikutega A.G. Cook, Joji, Boys Noize, Little Big jt. Lisaks tuuritanud muusikuga Charlie XCX "Pop 2" tuuril üle Euroopa ning artistiga Oliver Tree üle USA. Kui olud võimaldavad, naaseb Tommy tänavu Euroopa kontserdilavadele ning aastal 2022 Ameerika Ühendriikidesse.