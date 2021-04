Eurovisiooni fännid peavad Uku Suviste tänavust lugu eelmise aasta loost paremaks

Küsitlusele vastas 833 inimest, kellest 79 protsenti leidis, et "The Lucky One" on parem kui "What Love Is".

Olgugi et laulu hinnatakse eelmise aasta omast paremaks, Eestile tegelikult lauluvõistlusel kuigi head edu ei ennustata. Wiwibloggsi korraldatud hääletusel selle kohta, kes peaks Eurovisiooni sel aastal võitma, andis 25 112 hääletajast Eestile hääle vaid 118 inimest. Ka ennustusportaalid on Eestit pigem viimaste sekka ennustanud.