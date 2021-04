Rag'n'Bone Man ja P!nk avaldasid ühise singli

Rag'n'Bone Man ja P!nk avaldasid koos uue loo "Anywhere Away From Here".

Lugu on ballaad, kus artistid kordamööda oma vokaalseid võimeid näitavad, kirjutab Billboard.

"Anywhere Away From Here" kõlab ka Rag'n'Bone Mani uuel albumil "Life by Misadventure", mis ilmub 23. aprillil. Viimati avaldas Rag'n'Bone Man albumi 2017. aastal, mis vallutas Ühendkuningriigi muusikaedetabeleid ja tõi lauljale ka mitu Brit Awards preemiat.

P!nk avaldas albumi viimati 2019. aastal. Sel aastal avaldas ta koos oma tütrega loo "Cover Me in Sunshine".