Doja Cat ja SZA avaldasid uue singli ulmeteemalise muusikavideoga

Doja Cat ja SZA avaldasid koostöös uue singli "Kiss Me More".

Tegemist on esimese singliga, mille Doja Cat pärast aastapikkust vaikust oma kolmandalt albumilt "Planet Her" avaldas, kirjutas NME.

Singlile on valminud ka ulmeteemaline värvikas video, mille režissöör on Warren Fu, kes on muuhulgas varem lavastanud klippe ka teistele tuntud artistidele nagu Daft Punk, The Weeknd, Snoop Dogg, Pharrell Williams, The Killers, Depeche Mode, Paramore, Hayley Williams, Mark Ronson ja A Tribe Called Quest.